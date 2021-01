Incidente di Silea, le parole della fidanzata della vittima, Salvatore Aprile, affidate ai social. Un addio struggente, la ragazza era in auto con Salvatore, è rimasta ferita.

«Un giorno, non so quando, potremo ritornare a stare insieme». È cominciata la lenta ripresa, emotiva oltre fisica, di Maura V., la 22enne fidanzata di Salvatore Aprile che la tragica notte fra il 6 e il 7 gennaio era insieme a lui sull'auto in cui il 27enne ha trovato la morte a Silea. Con profonde ferite nel corpo e nel cuore, la ragazza ha affidato ai social network parole gonfie d'affetto e disperazione al suo amore perduto in modo straziante. Venerdì a San Cipriano di Roncade, dove Salvatore viveva con la famiglia, si sono svolti i funerali e il giovane ora riposa nel cimitero del paese.



Addio della fidanzata

«Farà tanto male ma con il tempo andrà meglio, non doveva succedere tutto questo, ma purtroppo non si può tornare indietro», ha scritto sabato la 22enne al fidanzato scomparso prematuramente facendogli una promessa: «Io mi riprenderò e fuori dall'ospedale non vivrò solo per me stessa ma vivrò anche per te». La giovane, residente in Svizzera, sta affrontando il lungo percorso di cure a causa dei traumi riportati in seguito all'incidente.

Incidente a Silea

Erano le 4 di giovedì 7 gennaio, Salvatore e Maura percorrevano via Belvedere sulla Mini Cooper di lei. C'era una fitta nebbia, l'asfalto era bagnato. Guidava il 27enne, nonostante la patente ritirata a ottobre. A Cendon la sbandata fatale contro un muro, l'auto che si è ribaltata intrappolando i due fidanzati. Salvo esanime, Maura sconvolta e ferita. Non è ancora stato chiarito dove andassero a quell'ora dopo aver cenato dai genitori di lui. Forse al bed&breakfast di Monastier dove avevano passato le ultime notti prima del rientro di lei in Svizzera, previsto quella stessa mattina. Ora gli inquirenti procederanno a raccogliere la sua versione, per fare infine piena chiarezza sulla vicenda.

