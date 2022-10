Pieve di Soligo. Ragazzo accoltellato al collo per strada: la lama è affondata per 10 centimetri

PIEVE DI SOLIGO (TREVISO) - Aggressione con coltellata al collo. Il fatto accaduto attorno all'una di oggi, 4 ottobre, in via Borgo Stolfi a Pieve di Soligo. La vittima è un 19enne della zona che è stato raggiunto da un fendente all'altezza del collo sferratogli da un conoscente sempre di 19 anni della zona, alla fine di una violenta lite. Il giovane è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Conegliano in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Il taglio inferto dal fendente è di una decina di centimetri. L'aggressore è stato rintracciato e fermato poco più avanti dai Carabinieri di Vittorio Veneto. Al momento del fermo, il giovane che stava scappando a piedi aveva con sé un coltello a serramanico che gli inquirenti ritengono possa essere proprio l'arma utilizzata per colpire la vittima.