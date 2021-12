Trova un proiettile e gioca a farlo esplodere: 17enne rischia di perdere un occhio

TREVISO - Ha rischiato di perdere un occhio per un «gioco» pericoloso: protagonista dell'episodio un diciassettenne che, dopo aver trovato e raccolto un proiettile di pistola scacciacani mentre camminava con amici, ha provato a farlo esplodere in un garage colpendolo con un martello. Un frammento di metallo di circa un centimetro ha colpito all'occhio sinistro il giovane, andando a fermarsi a pochi millimetri dal bulbo oculare. Portato nel Pronto soccorso di Treviso, il ragazzo è stato sottoposto agli accertamenti del caso: verificata la normale capacità visiva, i medici hanno deciso di far trascorrere una decina di giorni prima di intervenire. Il delicato intervento chirurgico è stato effettuato da due equipe specialistiche dell'ospedale Cà Foncello, quella di chirurgia maxillo facciale, diretta da Luca Guarda Nardini, e quella di oculistica, diretta dal Giuseppe Scarpa. «Il giovane, che ha ammesso di essere stato particolarmente fortunato e di aver commesso un'ingenuità che poteva avere conseguenze irreparabili - spiegano i medici che hanno effettuato l'intervento - invita tutti a evitare comportamenti che possono avere conseguenze estremamente gravi».