Tredicenni sequestrate e violentate nel garage di casa dell'amico per una notte intera: arrestato un 45enne

TREVISO - Arrestato un 45enne che aveva sequestrato e violentato due 13enni per una notte intera. Il fatto è del novembre 2020, l'uomo era riuscito a far entrare le ragazzine nel garage di casa sua, imprigionandole fino alla mattina dopo, stuprandole su un materasso, proiettando immagini porno da un pc. I genitori delle minorenni, non vedendole rientrare a casa, avevano sporto denuncia di scomparsa, ma nel pomeriggio del giorno seguente le due erano tornate da sole. In seguito, le 13enni hanno confessato quello che avevano patito. Scattò quindi la perquisizione della polizia in casa dell'uomo, sequestrando materasso, fazzoletti sporchi e pc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA