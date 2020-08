VITTORIO VENETO - La sorella maggiore le aveva detto di rimanere in casa. Ma lei, a tutti i costi, voleva uscire. Il sole splendeva e gli amichetti la stavano aspettando. Così, ha pensato di sgattaiolare fuori da una finestra, finendo però per precipitare da un'altezza di quasi 4 metri. Grave incidente domestico ieri, mercoledì 5 agosto, intorno alle 16, a San Giacomo di Veglia. Protagonista una 13enne che, soccorsa, si trova ora ricoverata al Ca' Foncello di Treviso. Non è in pericolo di vita, anche se tutti, dai famigliari ai vicini di casa, hanno temuto il peggio quando l'hanno vista distesa a terra dopo il volo fatto dal primo piano dell'abitazione. Ha riportato vari traumi e ieri è stata sottoposta a tutti gli accertamenti diagnostici.

«Sta bene» rassicura il papà. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio in via Vea, una stradina stretta che si incunea nella campagna sangiacomese ed è scandita qua e là da abitazioni.



I SOCCORSI

Ed è stato l'arrivo dell'elicottero del Suem, atterrato in un prato vicino all'abitazione della ragazzina, ad attirare l'attenzione del quartiere. Poco prima erano state le sirene dell'ambulanza e dell'automedica, oltre all'auto dei carabinieri, a richiamare la gente. E in poco tempo in via Vea si è formato un capannello di persone, tutte con il fiato in sospeso visto che già si era sparsa la voce che una ragazzina era volata giù dal primo piano di casa. Dalla ricostruzione fornita dai carabinieri di Vittorio Veneto intervenuti sul posto, la 13enne si trovava a casa con la sorella 30enne. Il papà era al lavoro, la mamma pure fuori casa. La ragazzina aveva chiesto alla sorella di poter uscire di casa. Dopo una giornata di maltempo, il sole ieri splendeva. E probabilmente la 13enne aveva voglia di incontrare gli amichetti nel vicino campetto di San Fermo o di far visita a qualche amica.



CONSENSO NEGATO

Dalla sorella non è però arrivato il consenso sperato. E la ragazzina però non si è arresa. Ha insistito senza esito. Poi ha iniziato a pensare a come avrebbe potuto uscire di casa. Forse ispirata da un film visto in tv, ha pensato di sgattaiolare fuori da una finestra dell'abitazione. Precisamente da quella del bagno che dà su un giardinetto interno alla casa, sottovalutando però l'altezza e il vuoto che si apriva sotto. Dopo essersi posizionata sul davanzale qualcosa è andato storto ed è volata giù.

Un tonfo che ha subito attratto l'attenzione della sorella che si trovava in casa e che per prima ha prestato soccorso alla ragazzina. Ha contattato il 118, quindi ha allertato i genitori. In via Vea si è precipitata l'ambulanza del pronto soccorso.



L'ANGOSCIA

Inizialmente le condizioni della 13enne parevano molto più gravi, poi fortunatamente sono state ridimensionate. Nel frattempo da Treviso si è alzato l'elicottero del Suem che è atterrato in un prato davanti all'abitazione della ragazzina. «Quando abbiamo visto l'elicottero siamo subito accorsi testimonia il vicino di casa che in quel momento si trovava poco lontano, dall'altra parte della strada dove ha l'orto -. Abbiamo preso tanto spavento nel vedere la bambina a terra. Per fortuna era cosciente ed è stata subito soccorsa». Nel cadere la 13enne ha battuto violentemente la schiena a terra.



RESPIRO DI SOLLIEVO

«Per fortuna è andata bene le parole del papà un paio d'ore dopo l'accaduto -. Si trova in ospedale, non l'ho vista e non so bene cosa sia successo perché ero al lavoro. Ho ricevuto un sms da mia moglie che è in ospedale che mi ha rassicurato. Con lei c'è anche la sorella». «Una brava ragazzina, averne di figlie così» dice il vicino che non si dà pace per quanto accaduto. «Per fortuna è andata bene, anche se vedendo l'elicottero abbiamo temuto per un attimo il peggio. Un volo così, dal primo piano, quindi da quattro metri, non è cosa da poco» evidenzia una vicina che pure ha vissuto momenti di angoscia.