CONEGLIANO Ragazzi come vampiri: attaccati allo smartphone per buona parte della notte, anche fino alle tre. Il risultato è che dormono sempre meno. E questo si trasforma in stanchezza e irritabilità, con possibili danni sul piano dello sviluppo psico-fisico. Il fenomeno è stato ulteriormente aggravato dall’emergenza Covid, tra lockdown, didattica a distanza e restrizioni varie. Non è solo una sensazione. L’indagine condotta tra 367 studenti...

