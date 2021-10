Tre ragazzi travolti da un'auto all'entrata delle Fiere di San Luca: il conducente scappa. Grave un 21enne, caccia al pirata

TREVISO - Auto travolge tre giovani pedoni davanti alle Fiere di San Luca, a Treviso, e scappa. È caccia al pirata. Dei tre ragazzi, tutti trasportati al Ca' Foncello di Treviso, uno è rimasto ferito in modo grave. Si tratta di F. R., 21 anni, di Preganziol. L'incidente è avvenuto all’altezza dell’incrocio tra via Callalta e via Sant’Osvaldo.

Incidente alle Fiere di San Luca

L'incidente è successo dopo mezzanotte e mezza all'altezza dell'incrocio tra via Sant'Osvaldo e via Callalta. Qui un'auto che viaggiava a velocità sostenuta ha centrato i tre giovani mentre attraversavano sulle strisce pedonali. Il veicolo non si è fermato a prestare soccorso. A chiamare aiuto sono state altre persone presenti. Sul posto sono accorse le ambulanze del Suem 118. I tre ragazzi sono stati ricoverati al Ca' Foncello. Immediati gli accertamenti della polizia locale, già sul posto per sorvegliare le Fiere. Le immagini della videosorveglianza cittadina hanno permesso di identificare il veicolo, trovato parcheggiato circa mezz'ora dopo. Gli agenti stanno chiudendo il cerchio: si tratta solo di risalire all'identità del conducente, che verrà denunciato per omissione di soccorso e lesioni personali.