TREVISO - Diverse contusioni e dolori, fortunatamente nessuna frattura (quasi un miracolo), e soprattutto tanta paura. È stata davvero una brutta disavventura quella vissuta nel primo pomeriggio di ieri, poco prima delle 13.50, da una 28enne di Fontanelle, A.V., travolta da un'auto in pieno centro storico a Treviso. La giovane stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, lungo corso del Popolo, a pochi passi dal negozio di abbigliamento H&M e il teatro comunale, quando è stata colpita da una Peugeot 3008 con al volante un 52enne di Carbonera, P.G., che non si è subito reso conto della gravità di quanto era accaduto: dopo aver spinto per circa due metri la malcapitata, si è fermato per verificare quello che era successo. Il mezzo procedeva da ponte San Martino in direzione di piazza Borsa. A intimargli di fermarsi, stando ad alcuni testimoni (erano in molti quelli che ieri si sono soffermati ad assistere alla scena), è stata una coppa di giovani, un ragazzo e una ragazza, che sono stati poi interpellati dagli agenti della polizia locale di Treviso, giunti sul posto per svolgere i rilievi di legge dell'incidente e chiarirne le responsabilità.



L'EPISODIO

La 28enne, secondo quanto accertato dagli agenti, stava attraversando corso del Popolo da destra a sinistra rispetto alla marcia del suv: insieme a lei, sulle strisce, c'era anche un ragazzo che è stato solamente sfiorato dal mezzo. La giovane, colta di sorpresa, non ha potuto far nulla per scostarsi ed evitare l'impatto. A fare maggior chiarezza sul sinistro potrebbero essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza del sistema comunale del centro storico: i video saranno acquisiti, visionati e utilizzati eventualmente come prova per addebitare le responsabilità dell'incidente. Il 52enne alla guida della Peugeot 3008, ovviamente molto dispiaciuto per quanto avvenuto, ha atteso l'arrivo dell'ambulanza del Suem 118, che ha trasportato la donna al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, e la pattuglia della sezione infortunistica della polizia locale di Treviso che ha messo a verbale la sua versione dei fatti e quella di alcuni testimoni. «Non si è accorto di nulla -hanno spiegato coloro che hanno assistito alla scena - la vettura proseguiva e una volta fermato mostrava come punto d'impatto quello sulla fiancata opposta rispetto a quella di guida. Probabilmente il conducente guardava altrove. Una coppietta ha assistito a tutta la scena e gli ha corso dietro, dicendo all'automobilista di fermarsi. La ragazza è stata sbalzata almeno per un paio di metri, è volata». Fortunatamente la bassa velocità con cui viaggiava il mezzo ha contenuto le conseguenze di questo incidente che avrebbero potuto essere ben più gravi se la stessa dinamica si fosse verificata fuori da un centro abitato o lungo strade ad alto scorrimento. La 28enne ha potuto lasciare il pronto soccorso dopo qualche ora, al termine degli accertamenti medici a cui è stata sottoposta.



L'INCIDENTE

Un altro incidente stradale simile è avvenuto, sempre nel pomeriggio di ieri, lungo viale Europa a Treviso. Una donna è stata investita da un'auto, poco distante dalla cittadella Appiani, mentre stava attraversando la strada. Le condizioni della malcapitata non sono fortunatamente gravi. Sul posto Suem 118 e polizia locale. La donna è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso dove è stata sottoposta alle cure del caso. Le lesioni non sono state giudicate gravi. Anche in questo caso gli investigatori del nucleo infortunistica della polizia locale di Treviso potrebbero ricorrere alla visione delle telecamere di videosorveglianza per accertare la responsabilità nell'incidente. In seguito all'investimento si sono verificati lievi rallentamenti al traffico veicolare. La situazione è tornata alla normalità nell'arco di circa un'ora.

Nicola Cendron

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA