di Elisa Giraud

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONEGLIANO - «Sto bene. Sono felice e non torno più a casa. Tu devi ritirare le denunce perché quello che hai scritto è falso». Dopo quattro giorni di silenzio Letizia Diana David , lache manca da casa da domenica scorsa, ha chiamato la mamma e queste sono le parole che ha detto., ieri pomeriggio, poco prima che Ioana intervenisse a Pomeriggio Cinque, per far vedere alla mamma che è viva e che, almeno apparentemente, sta bene. Tuttavia Ioana non crede a quelle parole. «Lei non ha mai parlato con quel tono – dice –». Il video non era chiaro, cadeva la linea ed è stato preceduto da una telefonata normale il cui audio è stato immediatamente girato ai carabinieri della compagnia di Conegliano che stanno indagando sul caso. Dai primissimi riscontri, sembra che la chiamata giungesse da un paesino della, ma è tutto da verificare. Ioana pensa che quel ragazzo che Letizia considerava il suo fidanzato, solo