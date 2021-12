Tragedia di Villorba, disposta l'autopsia sul corpo di Carlotta, i funerali slittano alla prossima settimana

VILLORBA (TREVISO) - Disposta l'autopsia sul corpo di Carlotta De Rossi, la ragazza di 18 anni morta in un incidente stradale nella notte di lunedì 27 dicembre a Villorba. Il Pubblico Ministero della Procura di Treviso, dott.ssa Valeria Peruzzo, titolare del procedimento penale per omicidio stradale, ha disposto l'esame. Carlotta viaggiava con altri quatto giovani amici, che si sono salvati.

Il Sostituto Procuratore, che ha iscritto nel registro degli indagati M. D., il ventenne, anche lui di Villorba, alla guida della vettura, affiderà l’incarico per l’accertamento tecnico non ripetibile lunedì 3 gennaio 2022, alle ore 12, presso il Palazzo di Giustizia di Treviso, al dott. Alberto Furlanetto, anatomopatologo dell’ospedale Ca’ Foncello, che procederà a seguire e che dovrà stabilire le esatte cause del decesso della ragazza. Alle operazioni peritali parteciperà anche il dott. Nicola Maguolo come consulente tecnico medico legale di parte messo a disposizione da Studio3A-Valore S.p.A, a cui i familiari di Carlotta si sono affidati per essere seguiti attraverso il responsabile della sede di Treviso, Diego Tiso: ad assisterli penalmente è l’avv. del Foro della Marca Andrea Piccoli. I funerali della giovane, che si annunciano partecipatissimi, slitteranno quindi alla prossima settimana, dopo che sarà stato eseguito l’esame autoptico e che sarà arrivato il nulla osta dall’autorità giudiziaria.