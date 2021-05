ALTIVOLE (TREVISO) - Elisa Girolametto ha perso da sola il controllo della sua Fiat Punto, sbandando e schiantandosi in via degli Alpini ad Altivole e morendo intrappolata nell'auto in fiamme. Un decesso dunque senza colpevoli, almeno secondo quanto emerso finora dagli accertamenti condotti dai carabinieri coordinati dalla Procura di Treviso. Tanto che sul corpo della 19enne studentessa universitaria non sarà eseguita l'autopsia . Ma se oggi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati