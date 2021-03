TREVISO «Cercava i soldi, lo so che sono stata aggredita quel giorno». Le poche parole confidate a un medico dimostrano che la memoria sarà l’ancora di Marta. L’arma con cui potrà presto raccontare la sua verità sugli attimi tremendi che per poco non le hanno strappato via la vita. Nonostante una raffica di almeno 23 fendenti, nove dei quali l’hanno colpita al viso, miracolosamente non ha riportato danni neurologici. Lentamente le gravi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati