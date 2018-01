Infastidisce le viaggiatrici e poi si scaglia come una furia contro il capotreno

di Paola Treppo

UDINE e CONEGLIANO - È un cittadino kosovaro il responsabile dell’ai danni di unavvenuto a bordoregionale 11072. L’aggressore è stato rintracciato e identificato dalla polizia ferroviaria diche si trovava a bordo del rotabile per un servizio di. Dopo aver infastidito tre viaggiatrici con frasi offensive e ingiuriose, l'uomo se l’era presa con il capotreno durante le fasi di controllo dei titoli di viaggio,al volto eIl capotreno aveva deciso comunque di continuare il viaggio fino a Udine dopo essersi fatto visitare e medicare in ospedale. Ha formalizzato la denuncia nei confronti dell’aggressore, Z.B. le sue iniziali, 30 anni, residente in provincia di, che è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Treviso pere resistenza a pubblico ufficiale.