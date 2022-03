TREVISO - Trent’anni di rock e resistenza, oggi finalmente riconosciuti e celebrati nella propria città: Treviso, sobborgo di Fiera. Perchè quando si parla di Radiofiera non può che essere così: il dialetto è uno strumento che ti proietta nel mondo, l’anima è nel quartiere che non ti lascia mai, le viscere sono nel rock ruvido dei Clash, dei Velvet Underground, di Bob Dylan.

1992-2022: la band di Ricky Bizzarro e Bepi Fedato compie trent’anni e la città di Treviso apre le porte del Teatro Comunale per celebrarla, con ogni probabilità anche con un concerto («In acustico e con gli archi» dice Bizzarro). Ieri sul palco del Mario Del Monaco l’endorsement del sindaco Mario Conte. «La città dovrebbe chiedere scusa - ha detto il primo cittadino durante la presentazione delle iniziative per il trentennale del gruppo - per il ritardo con cui riconosce il valore dei Radiofiera, che nel corso della loro fantastica carriera non sono stati celebrati abbastanza: la politica dovrebbe fare tanti mea culpa, io oggi voglio recuperare il tempo perduto dalle amministrazioni precedenti e lanciare per i prossimi trent’anni questa band che è esempio di amicizia, valori e trevigianità». «Trovarci al Comunale oggi - ha esordito il leader Ricky Bizzarro dopo l’introduzione musicale live con l’ultimo singolo “Ocibei” - è come essere istituzionalizzati: è rassicurante il riconoscimento da parte del Comune a una rock band come la nostra, al tempo dissidente. Trent’anni di rock in questo Nord Est sono un atto di resistenza, li celebriamo perché fare il lavoro del musicista in una terra come la nostra è stato visto per tanto tempo come una stravagante attività improduttiva, tanto che quando mi chiedevano che lavoro facessi, all’epoca rispondevo: elettricista».

LA STORIA

Tre decadi di rock, sei dischi in studio e più di mille concerti. E ancora: un album live, una raccolta, decine di collaborazioni e un EP in edizione limitata con le canzoni della Grande Guerra. La storia dei Radiofiera comincia a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta in una cantina di Prato della Fiera, perché - come dicevano gli Who - “cosa può fare un povero ragazzo se non suonare in una rock band?”. L’esperienza con i Circle, la nascita dei Radiofiera nel 1992, la vittoria a Rock Targato Italia. Fino a quel brano, “Piòva”, il primo composto e cantato in dialetto, ballad elettrica e disincantata che ha cambiato tutto. «La scrissi di getto, quasi vergognandomi di aver usato il dialetto - racconta Bizzarro - e fu quella che ci rese famosi in tutta Italia e che aprì le porte al contratto con la Sony, alle registrazioni a Villa Condulmer con Vasco Rossi nello studio accanto, al tour nazionale con il disco ‘Allarme’, ai video in rotazione su Mtv e Videomusic, alle trasmissioni con Red Ronnie». Il rock in dialetto veneto segnò la cifra stilistica dei Radiofiera: una formula che sdoganava una lingua non più macchiettistica, ma funzionale al racconto di una terra consacrata al lavoro, trasformata da ambizioni e capannoni. Era l’altro Nord Est: quello che non voleva dividere ma unire, quello che si nutriva di cultura e che si ribellava, portando nel 1999 a Treviso più di cinquemila persone al concerto contro il razzismo. Sul palco c’erano loro, i Radiofiera, accanto 99 Posse, Estra e Marco Paolini.

LE CELEBRAZIONI

Oggi quest’avventura musicale che intreccia il racconto di un’epoca e di uno spaccato di storia trevigiana, sarà al centro di una serie di iniziative per celebrarne i trent’anni. Si comincia dal tour, che porterà in tutta Italia lo spettacolo-concerto “Radiofiera 30”, che ospiterà ex componenti e amici musicisti. La prima data è fissata per il 28 aprile a Cassola al festival “Le notti del bandito”. Sarà l’occasione per ascoltare brani che il gruppo non esegue dal vivo da vent’anni, oltre alle nuove canzoni di “De chi situ ti?”, il sesto album in studio pubblicato nel giugno 2021 per l’etichetta Psicolabel di Giorgio Canali. In autunno sarà allestita una mostra multimediale patrocinata dal Comune che racconterà la band con foto d’archivio e video inediti, letture, incontri e session musicali. Associato alla mostra, un progetto editoriale esclusivo: un libro fotografico per tratteggiare l’ambiente musicale e sociale in cui si sono mossi i Radiofiera in questi 30 anni. Il ritratto di un’epoca, non solo di un gruppo rock, e forse di una generazione, sospesa fra l’urgenza espressiva e il desiderio di rimanere. Infine il concerto del trentennale al Comunale. Nulla di definito, per ora, ma i presupposti ci sono tutti.