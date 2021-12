Radio Birikina perde il "suo nonno": Giovanni Zanella si è spento a 95 anni

CASTELFRANCO - Si è spento a 95 anni Giovanni Zanella, papà dell'editore delle radio di Castelfranco Veneto, Roberto.

E' stato proprio Giovanni a trasmettere la passione per la musica al figlio quando, negli anni 80 ha comprato un juke box per il suo bar di Monastiero di San Martino di Lupari. Da lì, in Roberto Zanella è scattata la scintilla e ha dato vita al polo radiofonico tra i più importanti del nord est con sette emittenti che fanno capo a Radio Birikina.

Dal mantovano, Zanella si è trasferito a Monastiero per aprire un bar trattoria diventato subito un punto di riferimento per il paesino. E successivamente una tra le prime sale da ballo della zona "La Tegola Verde". Si è poi allargato ulteriormente dando vita all'Arena 2000 che poi ha cambiato il nome in "Graffiti Dance" facendo ballare per 10 anni, dal 1989 al 1998, persone di tutte le età sulle musiche dance del momento.

Lascia le figlie Rossella, Adriana e Raffaella e il figlio Roberto.

Il funerale si svolgerà domani mattina alle 10 nel Duomo di San Martino di Lupari.