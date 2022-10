TREVISO - I costi per la coltivazione del radicchio sono aumentati del 20%, tra le irrigazioni aggiuntive a causa della siccità, il caro-carburante, le maxi-bollette e i rincari generali. I produttori stanno trattando con chi confeziona il prodotto e con il sistema di distribuzione per scongiurare due rischi: da una parte un aumento esagerato del prezzo sugli scaffali e dall'altra un drastico taglio del margine per chi lavora nei campi. «È necessario trovare un equilibrio - avverte Andrea Tosatto, presidente del Consorzio di tutela del radicchio rosso di Treviso Igp e del radicchio variegato di Castelfranco Igp - una quota dei maggiori costi potrebbe anche essere scaricata sul prezzo. Ma di sicuro non tutto. Dall'altra parte la filiera deve essere cosciente della necessità di sostenere la produzione, altrimenti salta l'intero sistema».

Il nodo del personale

Insomma, il fiore d'inverno per eccellenza è alle prese con un nodo complesso. A questo si aggiungono le difficoltà delle aziende nel trovare lavoratori. «Il reddito di cittadinanza porta via chi non ha voglia di lavorare - spiega Tosatto - e a fronte dell'attuale ricerca di personale nel mondo dell'industria, le persone preferiscono la fabbrica alla campagna, dove il lavoro è piuttosto duro». Il periodo clou è tra i trapianti di luglio e la raccolta che arriva fino a febbraio. Non un lasso di tempo breve. Non è una questione di paghe: «Paghiamo il personale come previsto - scandisce il presidente - una volta c'erano i voucher che consentivano una buona flessibilità. Per noi era uno strumento che rendeva le cose più semplici». Non è più così.

Il corso