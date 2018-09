«Raccomandata in arrivo? Il postino fa uno squillo e poi "scappa" lasciando l'avviso»

di Elena Filini

TREVISO -nella consegna delle. Anche a Treviso monta la protesta. «Che modo è questo didinella cassetta della posta, se firmi per il ritiro?», si chiede Ferena Lenzi dopo aver cercato invano diilche il 21 settembre ha fatto uno squillo al suo campanello di casa ed è ripartito lasciando l'avviso di consegna. Allo sdegno della copywrter trevigiana, con domicilio a Santa Bona, si accodano lamentele provenienti da tutta la città: centro storico e zona sud. Quasi tutti gli utenti raccontano la stessa situazione: sentono arrivare il postino ma il campanello non suona. E poi si ritrovano l'avviso di consegna nella buca delle lettere. Una situazione comune: moltissime persone sono in questa condizione.