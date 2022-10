Va a raccogliere castagne nel bosco e si accascia: trovato morto dalla figlia

Pederobba - Tragedia in Pedemontana: attorno alle 14.50 di oggi - 11 ottobre - la Centrale del 118 ha chiesto l'intervento del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, per il recupero di un uomo in località Posa Crosera. Purtroppo era già deceduto per un malore.

La vittima

E. M., 77 anni, di Pederobba si era recato in mattinata in un bosco di sua proprietà a raccogliere castagne. Atteso per l'ora di pranzo a casa e non vedendolo rientrare, la figlia era andata a cercarlo e lo aveva trovato senza vita, quasi sicuramente a causa di un malore. Guidati sul posto da un altro figlio, i soccorritori hanno raggiunto il luogo, dove il personale medico dell'ambulanza del Suem di Pieve del Grappa ha constatato il decesso.

Sul posto anche i Carabinieri di Pederobba.