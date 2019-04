Assalto al magazzino della Galliano: portati via oltre 2600 kg di caffè

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

QUINTO DI TREVISO - Un colpo studiato nei minimi dettagli, preparato a tavolino ed eseguito a regola d'arte quello messo a segno, alcune notti fa, da una banda di professionisti. I ladri hanno letteralmenteI banditi sono entrati in azione nella nottata tra lunedì e martedì: i ladri hanno prima forzato, scassinandolo, il portone d'ingresso del magazzino della ditta. Una volta all'interno hanno potuto agire liberamente, senza particolare pressione: sono riusciti a prendere, secondo una prima stima da parte della proprietà della ditta,(per un valore di diverse decine di migliaia di euro) che erano pronti per essere distribuiti a bar e ad altri locali pubblici. I malviventi, per caricare e trasportare via l'ingente quantitativo di caffé, hanno probabilmente utilizzato uno o più furgoni.