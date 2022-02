Attraversa sulle strisce: donna falciata da un'auto

QUINTO DI TREVISO - Donna investita mentre attraversava sulle strisce: sbalzata per alcuni metri, ora è ricoverata all'ospedale. Fortunatamente non rischia la vita. Attimi di paura stamattina, 23 febbraio, a Quinto di Treviso, lungo via Noalese, la strada principale. Qui, verso le 9.40 una donna stava attraversando la strada quando all'improvviso è stata centrata da un'auto. L'urto è stato violento e la vittima è stata scaraventata a terra. Il conducente della vettura si è fermato subito a prestare soccorso. In una manciata di minuti è arrivato sul posto il Suem 118 con ambulanza e automedica. La ferita è stata trasportata al Ca' Foncello con ferite di media gravità. Dei rilievi si è occupata la polizia locale di Quinto che ora dovrà ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.