Quinto di Treviso, incidente stanotte: auto investe un ciclista e poi si incendia. Gravissimo un ragazzo di 21 anni Foto

QUINTO DI TREVISO - Tremendo incidente nella notte di oggi, sabato 25 settembre 2021, in via Scattoli, nella zona industriale di Quinto di Treviso: un'auto ha investito un ciclista e si è incendiata. Gravissimo un ragazzo di 21 ann i che era in sella alla bici urtata dalla vettura, F. F., di Monza. Il giovane, che stava pedalando insieme ad altri amici, è stato scaraventato a terra. Illeso invece il conducente della vettura è finita contro un muretto ed è stata divorata dalle fiamme.

L'incidente è avvenuto intorno alle tre della notte. ll giovane ferito è stato intubato sul posto dai sanitari del Suem 118 e poi trasportato in ambulanza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Le ferite erano talmente gravi da richiedere subito un intervento chirurgico. I vigili del fuoco di Treviso hanno provveduto invece a spegnere l'incendio con lo schiumogeno. Mentre dei rilievi si è occupata la polizia stradale. La dinamica dell'incidente è ancora poco chiara ma gli agenti poco dopo hanno sedato una rissa scoppiata tra ragazzi. Saranno ulteriori accertamenti a stabilire se le due vicende siano in qualche modo collegate.