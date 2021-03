Tentato omicidio a Quinto. Litigano nell'azienda agricola: cosparge il rivale di benzina e gli dà fuoco. Grave un uomo

QUINTO DI TREVISO - Aggressione in una azienda agricola in via Lazzaretto a Quinto, ustionata una persona, ricoverata in gravi condizioni a Treviso, non sarebbe in pericolo di vita e si valuta il trasferimento a Padova, nel reparto Grandi ustionati.

Lite e incendio

Secondo quanto si apprende, questa la dinamica dei fatti: dopo un litigio fra due uomini di nazionalità kosovara, uno dei due avrebbe cosparso l'altro di benzina e gli avrebbe dato fuoco. L'aggredito è stato soccorso da altre persone che operavano nelle vicinanze. Non si conoscono ancora i motivi della lite e cosa abbia scatenato la furia dell'aggressore, portato via dai carabinieri. L'autore del gesto è stato bloccato ed ora si trova in stato di fermo con l'accusa di tentato omicidio.

Ultimo aggiornamento: 11:51

