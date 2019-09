di Annalisa Fregonese

Due “leoni da tastiera” sono stati denunciati dalla sindaca Maria Scardellato per commenti offensivi, espressi su Facebook, nei confronti dell’amministrazione comunale. «Quello che non tollero sono illazioni su un comportamento disonesto dell’amministrazione – dice la sindaca - quindi ho denunciato altre due persone per tale motivo». La pagina Fb è quella, molto seguita, di Oderzo Segnala. Il post scritto qualche giorno fa da un opitergino circa il piano del traffico ha sollevato una marea di commenti, quasi duecento. Critici o meno, costruttivi o meno.