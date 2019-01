Pusher, cattura con rissa: due vigili feriti /Foto

IL FIUTO INFALLIBILE DI HITCH SCOPRE IL NASCONDIGLIO "IMPOSSIBILE"

TREVISO - Preso unonigeriano dii, ex ospite dell'ex caserma Serena. A bloccarlo in viale della Repubblica, mentre stava cedendo 11 grammi di eroina, sono stati gli uomini della polizia di Treviso.Nella fase di arresto è scattata una colluttazione, due vigili urbani sono rimasti feriti. Il 23enne è stato portato in centrale - le accuse sono di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale - e si è quindi proceduto alla perquisizione della sua abitazione, qui la sorpresa: il cane antidroga Hitch ha scovato una certa quantità di ovuli di eroina nascosti all'interno di undel telefono, più altri 8 grammi sempre di eroina e uno di cocaina. In casa il 23enne aveva droga per mille euro.