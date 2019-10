Pusher salvo perché minorenne. Il 18esimo compleanno è il giorno dopo

di Elisa Giraud

CONEGLIANO (TREVISO) - Beccato mentre preparada spacciare, scampa all'arresto perché minorenne anche se solo per poche ore: ha compiuto 18 anni il giorno dopo. Il beffardo episodio è accaduto sabato sera sotto il ponte del Monticano in prossimità del giardino di San Martino, proprio dietro il comando della Polizia locale. Protagonista, suo malgrado, un ragazzino italiano di origine marocchina, ufficialmente studente, praticamente nullafacente. Una pattuglia di agenti della Polizia locale del turno serale, ha visto il giovane sull'argine del fiume, sotto l'arcata dl ponte, nel punto di ritrovo solito di sbandati e spacciatori. I due agenti lo hanno tenuto d'occhio per qualche minuto, poi hanno deciso di intervenire chiamando a sostegno un'altra pattuglia, in modo da bloccare tutte le vie di fuga. Il 17enne non poteva fuggire se non gettandosi nel Monticano, cosa che ha preferito non fare. Vistosi circondato, non ha dunque tentato di fuggire, ma di occultare la sostanza stupefacente, le bustine ed il bilancino. Non c'è riuscito. Gli agenti lo hanno trovato in possesso di 18 grammi di marijuana che stava confezionando in dosi per poi immetterle sul mercato.