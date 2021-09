Pulmino per il trasporto degli alunni in fiamme il primo giorno di scuola

SARMEDE - Pulmino in fiamme il primo giorno di scuola. A prendere fuoco, stamattina 13 settembre poco dopo le 9, è stato lo scuolabus che presta servizio a Cappella Maggiore (Treviso). Il veicolo era parcheggiato a Sarmede, in via dei Sarmati, poco lontano dall'abitazione dell'autista, che aveva già concluso il giro mattutino. Quando è divampato l'incendio non c'erano quindi passeggeri a bordo. Ad avvertire i vigili del fuoco è stato lo stesso autista. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Conegliano e Vittorio Veneto, che hanno spento il rogo. Il mezzo è stato parzialmente distrutto dalle fiamme, causate con tutta probabilità da un corto circuito alla batteria. Il fuoco si è propagato infatti dal vano motore, estendendosi in fretta al resto del pulmino.