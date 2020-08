CONEGLIANO È stata colta da un malore mentre faceva le pulizie all’Osteria al Bacareto ed è morta. A trovarla è stato il marito che non riuscendo a contattarla al telefono è andato a cercarla nel locale. Un cartellino giallo con la scritta “Chiuso per lutto” è affissa sulla porta dell’Ostaria, rinomato ristorantino sotto i portici di via Cavour a Conegliano. È qui che Maria Ange Moratille,54 anni, incaricata di fare le pulizie, è stata trovata senza vita dal marito Stefano Zanchetta.

LA RICOSTRUZIONE

Era stato proprio lui ad accompagnarla al lavoro alle 7 del mattino, essendo il lunedì la giornata di chiusura del locale. «Non avendola più sentita all’ora di pranzo e dopo svariati tentativi di rintracciarla al cellulare, ho deciso di andarla a cercare dove l’avevo lasciata al mattino - racconta Zanchetta sconvolto per l’accaduto - L’ho trovata a terra stesa sul pavimento esanime, con del sangue vicino». Immediatamente ha chiamato i soccorsi e avvisato il titolare del locale, ma quando i carabinieri di Conegliano e lo Spisal sono intervenuti non c’era più nulla da fare, se non constatarne il decesso avvenuto probabilmente da qualche ora. Secondo la ricostruzione sembra che un malore l’abbia colta improvvisamente mentre stava lavorando e cadendo o scivolando abbia battuto la testa; sarebbe dunque spirata per cause naturali secondo i medici, escludendo altre ipotesi, ma verranno probabilmente effettuati ulteriori esami per accertare lo stato di salute della donna.

IL RICORDO

«Mia moglie era forte e piena di energia che metteva in tutte le cose anche nel lavoro che faceva – racconta il marito – ed è sempre stata in salute. Non le sono mai state diagnosticate patologie e stava bene, non c'era nessuna avvisaglia che potesse far pensare a questo». Maria Ange era nata in Francia nel 1966 e aveva conosciuto il marito durante un viaggio che Zanchetta aveva fatto oltralpe per lavoro. Si erano innamorati e sposati 32 anni fa e dal loro matrimonio sono nati due figli ormai adulti, di 32 e 25 anni. «Questa tragedia non ha nessun senso, non si parla mai dell'eventualità che possano capitare queste cose – dice il marito con la voce spezzata – e non potevo neanche immaginare che questa giornata finisse così quando l'ho portata al lavoro stamattina. Non si possono prevedere e neanche immaginare certe cose».