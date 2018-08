CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GIAVERA - Dopo gli appelli e le lettere a sindaco e Vescovo, l'Oipa mette in campo le guardie eco-zoofile. Anche quest'anno la sagra di Cusignana mette in palio una cavalla. Si chiama Luna: chi ne indovinerà il peso, se la porterà a casa. E se nel 2017 gli animalisti decisero di sborsare 800 euro per acquistare Stella, questa volta l'invito a chi si aggiudicherà Luna è di donarla alla Città degli Asini: «Lì potrebbe aiutare molti bambini. Ieri le guardie dell'Oipa sono state...