Tira un pugno in faccia a un 18enne fuori da un locale e fugge: caccia all'aggressore

VITTORIO VENETO - Ieri sera verso le 21 a Vittorio Veneto (Treviso), in via Battisti, nei pressi di un locale pubblico, al termine di un alterco per futili motivi, un 18enne del posto è stato affrontato da un altro giovane che dopo averlo colpito con un pugno al volto si dileguava. Soccorso dai sanitari del 118 intervenuti in loco unitamente ad una pattuglia del Radiomobile vittoriese, il malcapitato si trova tutt'ora in osservazione presso l'ospedale di Comegliano. Serrate indagini in corso a cura della locale Compagnia Carabinieri che stanno cercando in queste ore di dare un nome all'ignoto aggressore.