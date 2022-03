Pioppi di via Pisa, gli alberi della discordia salvi almeno per ora: «Stop alle ruspe»

TREVISO - Per ora gli alberi della discordia di via Pisa restano al loro posto. L’assessore Alessandro Manera ha bloccato l’abbattimento proprio poche ore prima che si accendessero le motoseghe. L’area dove svettano gli oltre 20 pioppi destinati a essere tagliati è privata. L’assemblea condominiale dei proprietari del complesso che conta 160 appartamenti, un terzo dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero, aveva deciso con l’unanimità dei presenti di fare piazza pulita per risolvere una volta per tutte il problema delle radici che hanno alzato l’asfalto della strada interna. Ma ieri Manera, chiamato direttamente da alcuni inquilini, si è messo in contatto con il geometra Federico Dallan, amministratore condominiale della Nuova Equipe. «Ho chiesto di bloccare tutto per verificare se sono possibili soluzioni alternative. E come Comune daremo il nostro supporto – spiega l’assessore – ringrazio l’amministratore per la disponibilità. Se servirà, mi confronterò anche con l’assemblea condominiale. L’importante ora è verificare dal punto di vista tecnico se ci sono altre strade».



IL COMITATO



Ieri mattina una decina di residenti erano scesi in strada proprio davanti agli alberi condannati al taglio. E qui si è costituito il comitato dei Pioppi parlanti. C’erano anche Regina Toncini, coordinatrice del comitato Alberi urlanti, e Gigi Calesso, riferimento di Coalizione civica per Treviso. L’abbattimento degli alberi era previsto già per domani. Tanto che alcuni inquilini si erano detti pronti a fare le barricate con le auto o addirittura a incatenarsi ai pioppi pur di salvare loro la vita. Per il momento non sarà necessario. La partita, però, resta aperta. E i residenti si rivolgono pure al vescovo Michele Tomasi. «Fermi l’operazione – è l’appello che parte dal gruppo – pensando anche all’enciclica Laudato sì. È dedicata all’ambiente e non parla di abbattere alberi». Agli inquilini non sono andate giù nemmeno le tempistiche. Solo giovedì scorso ci è stato detto, attraverso una lettera, che da lunedì gli alberi sarebbero stati abbattuti – rivelano – a quanto pare questi pioppi non rientrano tra quelli tutelati dai vari regolamenti. Ma tagliarli di netto è uno scempio. Sono qui da 35 anni, sono cresciuti assieme a noi, fino ad arrivare ora a una ventina di metri di altezza. Sui loro rami si fermano un sacco di uccelli, a partire da un paio di picchi». Questi ultimi erano al lavoro anche ieri mattina. Per chi abita nelle palazzine di via Pisa, poi, gli alberi costituiscono una barriera verde, l’ultima, rispetto alla zona sul retro dei condomini dove si sta costruendo una nuova strada e nuove abitazioni.



PROPOSTE ALTERNATIVE