Protesta davanti a Veneto Banca: scatta lo sgombero. Barricato in auto

MONTEBELLUNA -per il risparmiatore che dalla vigilia di natale protesta davanti all'ex sede di Veneto Banca a Montebelluna . Ma il protagonista dell'eclatante protesta,, che inj azioni Veneto Banca ha dichiarato di aver perso 125mila euro, non si è voluto muovere dall'auto sequestrata: è rimasto all'interno, questo potrebbe comportare per lui la contestazione della violazione dei sigilli. Questa mattina presto le forze dell'ordine sono entrate in azione, hanno transennato al zona e spostato la vettura con il carro attrezzi dietro l'edificio.