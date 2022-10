Oderzo. Manifestazione fuori dall'ex Caserma Zanusso, una 30ina di ospiti protestano per le loro condizioni

ODERZO (TREVISO) - Manifestazione fuori dall'ex Caserma Zanusso di Oderzo. Una trentina di cittadini pakistani si sono riuniti fuori dal centro d'accoglienza di Oderzo nel primo pomeriggio di oggi e si sono seduti sulla carreggiata della strada per Piavon creando diversi rallentamenti alla viabilità. Per ragioni di sicurezza il traffico è stato bloccato in entrambi i sensi di marcia davanti all'ex Caserma. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che sono riusciti grazie ad una trattativa con i manifestanti, a fermare la protesta scaturita dalle condizioni in cui sono costretti a vivere all'interno della struttura soprattutto legate al cibo e ai bagni. Calmate le acque, i manifestanti sono tornati all'interno del centro accoglienza.