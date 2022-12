VITTORIO VENETO (TREVISO) - Oltre diecimila bottiglie con il marchio Docg dell'Abbazia sono pronte ad essere stappate. Parte dal monastero Cistercense dei Santi Gervasio e Protasio la sfida intrapresa da Sarah Dei Tos in accordo con Suor Aline Pereira, la badessa più giovane d'Italia alla guida di questo convento che risale al 1212. «Questo prosecco non vi deluderà - afferma felice suor Aline Pereira - Ringrazio vivamente Sarah Dei Tos per aver creduto subito che le nostre uve valessero la pena di entrare in un mercato attivo e fiorente come quello del Prosecco. Essere parte di un'azienda all'avanguardia come La Vigna di Sarah ci rende orgogliose del nostro lavoro. Ringraziamo il Signore per questo dono e credo che non deluderemo le aspettative: Questo riconoscimento ci stimola a proseguire in questa nuova strada nel segno della genuinità e della sostenibilità».



L'ESORDIO

Verrà presentata e stappata venerdì 9 dicembre la prima bottiglia di Prosecco Superiore DOCG di Abbazia. L'evento, presenziato dal governatore Luca Zaia avrà luogo proprio dove sono state vendemmiate le uve che lo hanno prodotto: i tremila metri di vigneto all'interno del monastero Cistercense. La produzione e l'imbottigliamento erano stati annunciati già lo scorso 9 settembre, quando, durante la Vendemmia Notturna, il premio che viene attribuito annualmente da Sarah Dei Tos La Vigna di Sarah Bio per l'Agricoltura Eroica era toccato proprio alle monache ospitate all'interno del convento vittoriese. A ritirarlo Suor Aline Pereira, con suor Maria Paola.



L'AMBIENTE

Il convento aprirà le porte in occasione di questo evento che si può sicuramente definire storico, sia per il territorio che per le monache stesse, ritrovatesi improvvisamente al centro dell'attenzione, con un prodotto che sicuramente farà parlare di se per la sua genuina freschezza, e la sua estrema naturalezza, visto che, le uve consegnate alle sapienti mani di Sarah Dei Tos e dei suoi collaboratori per essere vinificate, sono cresciute all'interno di un luogo immerso in un angolo di pace e serenità. Questa etichetta nasce grazie alla collaborazione tra il Monastero Cistercense e Sarah dei Tos. Che Afferma: «Credo fortemente nella valorizzazione e salvaguardia delle risorse del territorio, sia per scelta etica che per una forma di rispetto per la salute del consumatore, che può degustare un prodotto di alta qualità. Questo evento sarà un'altra occasione di celebrare un così importante luogo sacro, carico di cultura e mistero e di grande importanza storica, un luogo prezioso e unico, simbolo di sostenibilità e biodiversità, inserito nel territorio del Conegliano Valdobbiadene prosecco superiore Docg».