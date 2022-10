TREVISO - Vola il Prosecco Doc in Giappone. Il primo semestre del 2022 ha registrato infatti una crescita del +35,8% sullo stesso periodo del 2021, e sta confermando un trend di consumi incoraggiante nel Paese del Sol Levante. Motivo per cui il Consorzio ha deciso di puntare molto sulla Prosecco Wine Week Japan che vede il Prosecco Doc protagonista indiscusso in molteplici contesti, grazie a un fitto calendario di appuntamenti declinati con masterclass, talk e walk-around tasting, ma anche campagne pubblicitarie con affissioni e poster segnaletici in metropolitana, nelle stazioni ferroviarie e nelle strutture commerciali delle città più vivaci e affollate del Giappone, come Tokyo, Sapporo e Kyoto.



LA CAMPAGNA

Di grande effetto è poi la campagna video con le bollicine veneto-friulane sui maxi schermi di Shibuya Crossing, cuore pulsante della capitale nipponica e uno dei luoghi più riconoscibili e frequentati di Tokyo. Oggi sarà invece in scena presso al Lifork di Tokyo un evento dedicato alle bollicine quale emblema dello stile di vita italiano nel mondo e finalizzato ad accrescere la riconoscibilità del brand, aumentare e consolidare l'interazione con il pubblico di riferimento e valorizzare l'identità del Prosecco. All'appuntamento parteciperanno come speaker gli attori Watanabe Saori e Matteo del programma di Nhk Tv Italian for Traveling, mentre la musica del deejay Claudio Cuomo animerà la serata coinvolgendo attivamente un pubblico di potenziali fruitori di Prosecco Doc. Il Consorzio sarà anche presente, coinvolgendo i vari brand aderenti all'iniziativa, in alcuni programmi radiofonici tra cui The nite, una striscia musicale in onda dal lunedì al venerdì, Yappari Italiazuky, un talk dedicato a chi ama la cultura e il lifestyle italiano in onda tutti i mercoledì, e Reset, un altro programma dedicato prevalentemente alle donne di età compresa tra i 30 e i 50 anni che va in onda i tutti i sabati. In ciascuna puntata verranno dedicati una decina di minuti alla presentazione della Denominazione ed è previsto che il moderatore abbia modo di condurre in diretta la degustazione di uno dei brand associati al Consorzio, dando la possibilità agli ascoltatori di intervenire per porre eventuali domande e fare alcuni commenti.



L'APPUNTAMENTO

E ancora, sempre oggi a Tokyo, saranno le bollicine di Prosecco Doc ad accompagnare il concerto dedicato al compianto e indimenticato Luciano Pavarotti organizzato durante la Prosecco Wine Week Japan dall'istituto italiano di cultura di Tokyo per i 400 invitati previsti. La missione promozionale si concluderà idealmente domani a La Bettola, sempre nella capitale giapponese, con un party esclusivo al ristorante dello chef Tsutomu Ochiai, figura di spicco della cucina italiana in Giappone che ha scelto proprio il Prosecco Doc per brindare alla festa per il suo 75esimo compleanno. Le attività proseguiranno anche nel mese di novembre con Acci Gusto, l'unica fiera interamente specializzata nel settore agro-alimentare italiano in Giappone che avrà luogo il 1° e 2° giorno del mese, sempre a Tokyo.