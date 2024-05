Prosecco Doc, la svolta. Zanette lascia dopo 12 anni: «Il mio percorso si conclude qui»

CONEGLIANO (TREVISO) - «Qui si conclude il mio percorso». Stefano Zanette rieletto in Cda avrebbe manifestato il desiderio di non ricandidarsi alla Presidenza della Doc. In pole il vicepresidente Giangiacomo Bonaldi, ma gli imbottigliatori vorrebbero imporre un proprio uomo (e i nomi sono quelli di Guidolin e Passador). Assemblea del Consorzio di tutela della DOC Prosecco: in un clima dove il disbrigo burocratico non cela le tensioni e gli appetiti per la nuova governance, va in scena il saluto di Stefano Zanette.

L’ADDIO

L'uomo che per dodici anni e quattro mandati è riuscito nell'azione eroica (anche se si tratta di prosecco di pianura) di mettere d'accordo soci e cda. Sempre votato all'unanimità, ha capito che il sentiment è cambiato e ha deciso di uscire di scena con un commovente saluto in cui ha presentato il bilancio consuntivo tracciando un ritratto della Denominazione dal momento in cui è stata concepita ad oggi, passando attraverso i vari passaggi e gli importanti risultati raggiunti. Un commiato? Suonerebbe esattamente così. E sarebbe, vista l'aria che tira, perfettamente nello stile del presidente uscente. Poi l'assemblea ha dato il via al voto e come da pronostico è stata eletta la lista unica presentata. La Doc ha sempre avuto grande attenzione a lavare i panni sporchi in casa, dando all'esterno un'idea di generale compattezza. Per la categoria viticoltori entrano in Cda Giuseppe Facchin, Gangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi, Mattia Mattiuzzo. Tra i vinificatori, categoria di maggior peso all'interno del Consorzio, Antonio Zuliani, Pietro Zambon, Roberto Lorin, Franco Passador, Claudio Venturin, Stefano Berlese, Giovanni Ciet, Giancarlo Guidolin, Pierclaudio De Martin, Giancarlo Moretti Polegato, Domenico Zonin e il presidente uscente Stefano Zanette. Tra gli imbottigliatori i nomi sono quelli di Alessandro Botter, Gabriele Cescon, Giorgio Serena, Antonio Brisotto, Giorgio Pizzolo e Alessio Del Savio. Il collegio sindacale infine sarà composto da Giuseppe Fiabane, Flavio Bellomo, Sandro Sartor, Ivan Molaro e Marco Filippi.

I CONTENDENTI

Tra gli eletti nella categoria viticoltori anche Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi, uno dei nomi a cui si guarda per la futura presidenza. Ai vertici di Confagricoltura, già vicepresidente della Doc, Bonaldi è uomo di esperienza e di equilibrio. Su di lui convergono le intenzioni di una larga fetta di assemblea, ma non quelle della maggioranza della categoria dei vinificatori. Qui i nomi ad emergere sono due: Franco Passador e Giancarlo Guidolin. Nel primo caso Passador piace ad una parte mentre è definito da altri divisivo. Guidolin non è un nome che convince tutti. Bisogna quindi capire se gli imbottigliatori convergeranno su un voto di sintesi. Bonaldi è un profilo stimato, ha esperienza politica e conosce perfettamente la Doc. La sua candidatura potrebbe però essere invisa a Coldiretti che di fatto si sarebbe già detta indisponibile al voto verso questo candidato. C'è molta confusione rispetto al futuro, perchè un conto è il voto dell'assemblea, un conto quello del Cda. In molti sono propensi a credere che se avesse votato l'assemblea il nome di Bonaldi sarebbe già quello scelto per la Presidenza. Ma in una logica di correnti le cose possono cambiare. Resta solo da capire se due candidature nello stesso gruppo non rischino di cannibalizzare i 10 voti (su 21) a disposizione degli imbottigliatori, aprendo così la strada ad un possibile outsider.