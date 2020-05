Prosecco e caporalato, le Docg: «Da noi non esiste». Confagricoltura: «La piaga c'è»

PIEVE DI SOLIGO - Il fenomeno del caporalato posto in rilievo da una recente inchiesta della magistratura nel Trevigiano « no n interessa i comuni della Docg . La nostra attenzione aumenterà perché non ci deve appartenere e lo combatteremo insieme». Così il presidente del Consorzio di tutela del Prosecco Docg, Innocente Nardi, a margine della presentazione dello studio “ Il futuro del vino italiano. Qualità, sostenibilità e territorio ” della Fondazione Symbola. «La nostra realtà è molto piccola - ha concluso Nardi - e grazie anche alla frammentazione aziendale possiamo monitorare quotidianamente tutto ciò che succede».



LA PREOCCUPAZIONE

Più preoccupato dal fenomeno il presidente di Confagricoltura Treviso, Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi. «Il caporalato - afferma - è una piaga che, seppur in maniera marginale, affligge anche il settore dell’agricoltura, ponendo in condizioni di miseria e sfruttamento uomini, donne e a volte purtroppo anche minori. La nostra associazione da sempre ha tra i suoi obiettivi quello di combattere ed estirpare questo problema. Proprio per questo, come presidente di Confagricoltura Treviso , mi faccio portavoce delle oltre 2000 aziende associate che rappresentiamo nel condannare duramente questi comportamenti illegali » . « In un periodo dove sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela della salute - conclude - sono fattori ancora più centrali, mettere in pericolo la vita delle persone, costringendole a lavorare e vivere nel nostro territorio in condizioni disumane, non è ammissibile. Auspico che il mondo agricolo trevigiano si unisca per far sì che tutto ciò non si ripeta più proprio qui, nelle terre del Prosecco. Un plauso e un ringraziamento va ai Carabinieri di Treviso e Roncade e al Nucleo tutela lavoro di Treviso e Venezia, cui offriamo la massima collaborazione e impegno per intensificare monitoraggi e controlli».

