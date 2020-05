Prosecco e caporalato: «Da noi, minuscole aziende, il fenomeno non esiste»

PIEVE DI SOLIGO - Il fenomeno del caporalato posto in rilievo da una recente inchiesta della magistratura nel Trevigiano « no n interessa i comuni della Docg . La nostra attenzione aumenterà perché non ci deve appartenere e lo combatteremo insieme». Così il presidente del Consorzio di tutela del Prosecco Docg, Innocente Nardi, a margine della presentazione dello studio “ Il futuro del vino italiano. Qualità, sostenibilità e territorio ” della Fondazione Symbola. «La nostra realtà è molto piccola - ha concluso Nardi - e grazie anche alla frammentazione aziendale possiamo monitorare quotidianamente tutto ciò che succede». © RIPRODUZIONE RISERVATA