di Claudia Borsoi

TARZO Hanno sbancato colline e tagliato alberi per far posto a nuovi vigneti di prosecco docg. A Tarzo, piccolo comune trevigiano nel cuore del sito Unesco delle colline di Conegliano e Valdobbiadene (il 90% del suo territorio ricade nella “core zone” Unesco), i titolari di tre aziende agricole e i tecnici che hanno eseguito i lavori sono stati denunciati dai carabinieri forestali per abuso edilizio e paesaggistico. Hanno di fatto stravolto esteticamente un ettaro e mezzo di superficie ancora non plasmato dall’uomo, ma soprattutto ne hanno minato l’ecosistema che da sempre qui si caratterizza per una spiccata biodiversità legata a quel contesto boschivo che scandisce a macchia le colline e si mescola alle rive scandite dai vigneti, ai laghi di Santa Maria e di Lago, ai prati fioriti habitat delle api.