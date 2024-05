Giro d'Italia, Prosecco in maglia rosa e oro: le bottiglie dell'artista Eleonora Bottecchia per i 30 anni di Ca' del Poggio

SAN PIETRO DI FELETTO (TREVISO) - Bottiglie artistiche di prosecco realizzate dalla pittrice trevigiana Eleonora Bottecchia per celebrare il centenario di due imprese ciclistiche nei giorni in cui il Giro d'Italia fa tappa nella Marca. Un'etichetta è dedicata a Ottavio Bottecchia, il primo italiano a vincere il tour de France nel 1924; l'altra dedicata ad Alfonsina Strada, la prima donna a correre il Giro, nello stesso anno.

I due Magnum di Prosecco Conegliano Valdobbiadene Superiore Docg di Ca’ del Poggio sono stati scelti da Mondadori per l’edizione 2025 del Catalogo dell'Arte Moderna. L'occasione per realizzare le bottiglie a tiratura limitata è la ricorrenza, sabato 25 maggio, dei 30 anni di Ca' del Poggio che proprio quel giorno ospiterà il transito della carovana rosa sul Muro.

Vino e arte, un tema che ha visto Eleonora Bottecchia già protagonista nel 2022 con la prima bottiglia artistica di prosecco entrata in un catalogo di arte moderna e che oggi si ripropone. I colori sgargianti del Giro d’Italia e del Tour de France fanno da tela alle colline Unesco tracciate senza pennello con quella “action painting” che caratterizza Eleonora Bottecchia nelle sue marine blu. I Magnum realizzati dall’artista trevigiana vestono la maglia rosa per l’omaggio ad Alfonsina e oro per il ricordo della maglia gialla di Ottavio.

«Idealmente sogno Alfonsina e Ottavio scalare il Muro di Ca' del Poggio, lasciando un'infinita scia di stelle, come il Trofeo Senza Fine che premia i vincitori del Giro - afferma Bottecchia -. Il 2024 è un anno pieno di significati che si incrociano al Giro d’Italia. Dopo le vittorie al Tour del 1924 e del 1925, Ottavio sognava di tornare al Giro e di poterlo vincere per ringraziare l’Italia e gli italiani. Alfonsina, invece, è un'eroina degli anni Venti, una donna che si è battuta per le altre donne. Un esempio per tutte. Li immagino primi, a svettare nel Gran Premio della Montagna con la forza degli eroi».

«Ciclismo, arte, storia e un messaggio forte che arriva dagli anni Venti di una donna che ha fatto strada alle donne e per i diritti delle donne - affermano da Ca' del Poggio -.

Alfonsina è stata la prima ciclista a competere in gare maschili, abbattendo il muro del pregiudizio. La maglia rosa del Muro è dedicata a lei».