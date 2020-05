VITTORIO VENETO - Acquista mille bottiglie di prosecco con un assegno scoperto, imprenditore truffato. L'uomo si è presentato, con una falsa identità, in un un'azienda vitivinicola di Vittorio Veneto e ha acquistato una partita da mille bottiglie di prosecco, per un totale di 2.500 euro, pagando il tutto con un assegno che è poi risultato essere scoperto. Una truffa messa a segno, nel novembre del 2019, da un conosciuto truffatore emiliano che è stato identificato e denunciato dai carabinieri della stazione di Vittorio Veneto. A finire nei guai un 60enne, V.G., disoccupato, pregiudicato e originario di Alseno, in provincia di Piacenza. A incastrare l'uomo gli accertamenti fatti dagli investigatori sull'assegno "cabriolet".“



