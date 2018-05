«Angela mi vuoi sposare?». La proposta di nozze in giro per la città

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEBELLUNA - (l.bon) Qualcuno ha pensato a una trovata pubblicitaria di una fiera per gli sposi, qualche altro ha guardato il tutto con toni scettici, altri ancora si sono lasciati incantare dalla favola delle nozze d'arancio, in velo e abito candido, nel tempo delle convivenze e delle coppie di fatto. Sta di fatto che l'enorme vela che, per tutta la giornata di ieri, è transitata lungo le strade principali di Montebelluna ha, comunque, attirato non poco l'attenzione, di grandi e piccoli ed è stata più volte immortalata.Con commenti di vario tipo.-vi si legge- l'amore è composto da un'unica anima che abita due corpi. Ti aspetto... Gianluca. Ad arricchire il tutto cuoricini, fiorellini e le più classiche delle fedi nuziali. Ma cosa c'è dietro alla dichiarazione d'amore? Unico appiglio un indirizzo on line, Mediaprisma.it, da cui si evince che si tratta di un gruppo di specialisti in camion vela con sede a Castelnuovo del Garda. Sul loro sito, nella galleria, pubblicità e iniziative di vario tipo...