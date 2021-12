TREVISO - Chiede la mano della fidanzata su un campo di calcio, consegnandole un mazzo di rose e mettendosi in ginocchio davanti a lei con i colleghi arbitri sullo sfondo ad applaudire. All’interno di una sezione degli arbitri di calcio nascono spesso attestati di stima e amicizie ma in alcuni casi può nascere anche l’amore con tanto di proposta di matrimonio. Come alla sezione di Treviso dove è sbocciato quello tra Chiara Martin ed Edoardo Ervas, giacchette nere da diversi anni. Lui, per formulare la proposta in coerenza con la passione di entrambi, ha scelto il palcoscenico dello Scalo Motta di Treviso.



LEI FIGLIA D’ARTE

Chiara, 36 anni, trevigianissima, professione avvocato, è arbitro dal 2018 ed è figlia d’arte (il padre Gianni, scomparso 12 anni addietro, è stato arbitro a livello nazionale, dirigente e vicepresidente della sezione di Treviso). All’interno della sezione Chiara ha l’incarico di “Referente codice etico e comportamentale”. Edoardo, invece, pure lui trevigiano, di anni ne ha 27 anni, è arbitro dal 2017, è impiegato a Trenitalia ma sta completando gli studi per la specializzazione in filosofia all’Università di Padova. I due si sono conosciuti proprio frequentando la sezione, ma da un anno e mezzo l’amicizia è diventata fidanzamento e a breve matrimonio. Tutto è accaduto all’impianto dei Ferrovieri di via Zanella a Selvana, dove al termine dell’anno gli arbitri della sezione di Treviso si sono affrontati tra loro in una gara amichevole, seguita a bordo campo da altri “fischietti”, mentre Chiara Martin ed Edoardo Ervas erano gli assistenti dell’arbitro Balestrieri. Nell’intervallo della partita con gli arbitri-calciatori in campo e quelli oltre la rete a seguire la sfida, tutti “complici”, Edoardo ha consegnato a Chiara un mazzo con 35 rose rosse e una bianca al centro. In un primo momento Chiara pensava fosse l’omaggio della sezione in quanto arbitro donna, visto anche il periodo natalizio che ben si addiceva a un gesto così cavalleresco. Invece Edoardo, dopo averle consegnato l’omaggio floreale, si è messo in ginocchio facendo la proposta di matrimonio.



DOLCE SORPRESA

«Non me l’aspettavo, pensavo fosse un omaggio della sezione, invece Edoardo aveva progettato tutto alla perfezione -dice Chiara- A quel punto, anche se presa in contropiede, ho dato il mio assenso al matrimonio davanti a tutti gli amici e colleghi arbitri». Inutile sottolineare che la storia ha commosso i colleghi della sezione e in fretta ha fatto il giro del web. «È stato un momento emozionate -ribadisce Calogero Castellino presidente della sezione- nella nostra associazione, che è una scuola di vita, nascono belle amicizie e, come in questo caso, anche qualcosa di più. Sono vicende che ci riempiono di gioia».