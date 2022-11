TREVISO «Lo stadio Tenni non ha più una sua logica. Va abbattuto e al suo posto realizzata un’area di servizi per la città a cominciare dai parcheggi, che nelle zona nord mancano». Federico Capraro, presidente del mandamento di Treviso dell’Ascom, spara la bordata e aspetta di vedere l’effetto che fa. Nel mirino ci mette il Tenni, monumento allo sport cittadino ma lontano dai fasti del passato. «Quando è stato costruito aveva un senso perché era veramente fuori mura, ma adesso quella zona è praticamente centro. Non dico che Treviso non debba avere uno stadio di calcio. Ma pensiamolo da un’altra parte, come è stato fatto per Monigo. Pensiamo una zona magari servita dall’autostrada, con i servizi, alla giusta distanza dalla città. Ma lì dov’è adesso sarebbe meglio farci altro, a cominciare da un’area sosta a servizio del centro e ben collegata dal servizio pubblico. Come Ascom lo diciamo da tempo che a nord della città c’è carenza di posti e una soluzione serve». La soluzione individuata dall’amministrazione comunale, in realtà, sarebbe un’altra: il fast Park multipiano in via Foscolo, in un’area di proprietà comunale e per cui serviranno almeno 2,4 milioni di euro. Per Capraro potrebbe anche andare bene, ma invita a guardare oltre: «Immaginiamo la Treviso del futuro con la zona Tenni completamente rivista».



IL QUADRO

La proposta di Capraro si inserisce in una discussione sul tema parcheggi tornata particolarmente calda. Per esempio. In via Mura San Teonisto la nuova disposizione degli stalli blu da a “spina di pesce” a in “linea” sta creando qualche malumore tra residenti e commercianti: «Parcheggiare è più complicato e hanno ridotto il numero di posti», è la critica. Il vicesindaco Andrea De Checchi però spiega: «La decisione di cambiare la disposizione dei posti nel tratto che va dalla zona delle giostrine al passaggio pedonale, è stata presa proprio per mettere in sicurezza i pedoni. I parcheggi in linea hanno consentito di ricavare lo spazio per il passaggio proprio fino all’attraversamento e passare poi da un lato all’altro. Lo abbiamo fatto accogliendo le richieste delle scuole. Alla fine sono stati sacrificati sei posti auto. Teniamo però conto che eccetto l’entrata e l’uscita dagli istituti scolastici, in quella zona il tasso di occupazione dei parcheggi è molto basso». Detto questo, per Ascom il numero dei parcheggi dentro le Mura (attualmente 2187, 145 carico a scarico e 146 riservati ai residenti) non è ancora sufficiente: «Possiamo dire che adesso sono pochi - osserva Capraro - per questo siamo favorevoli al progetto del Park sotterraneo in piazza Vittoria, sempre tenendo ben presente la proporzione tra benefici e disagi. A parte le importanti questioni di riordino degli spazi e liberazione della piazza dalle auto, porterà 400 posti in centro». Ma il tema, secondo Capraro, è più complesso: «Sposiamo la linea dell’amministrazione che vuole arrivare alla pedonalizzazione - spiega - e per farlo bisogna predisporre l’esatta quota di parcheggi, risolvere la questione dell’area sosta a nord della città e pensare a migliorare il trasporto pubblico rendendo più capillari i collegamenti tra centro e quartieri. Si potrebbe anche pensare di aumentare i bus nei giorni di più affluenza in città come i giorni di mercato o nei fine settimana».



I CONTROLLI

La sosta si porta dietro anche il capitolo controllo. Le multe in città non mancano. Apcoa, in questi dieci mesi di 2022, ne ha staccate 354 per mancato o parziale pagamento della sosta negli stalli blu. La polizia locale si è invece occupata della sosta selvaggia, quella al di fuori degli spazi consentiti o sopra i marciapiedi e piste ciclabili. Da due mesi è stato allestito un nucleo apposito di agenti incaricato di occuparsi solo di questo tipo di infrazioni. E sta facendo appieno il loro lavoro: in sessanta giorni hanno elargito 1803 sanzioni.