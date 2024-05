Proloco, Giovanni Follador confermato alla guida dell'Unpli Treviso ma non più del regionale

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TREVISO) - Giovanni Follador alla guida delle Proloco Trevigiane ma lascia la presidenza di quelle regionali.

Rieletto all'unanimità presidente provinciale UNPLI Treviso fino al 2028, ieri, venerdì 17 maggio a Sernaglia della Battaglia durante l'assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche e l'approvazione del bilancio.

La decisione

Per la prima volta la nomina del Presidente è stata in forma diretta e l'assemblea riunita, alla quale hanno preso parte oltre 70 Pro Loco trevigiane, ha voluto riconfermare la propria fiducia a Follador. Punti principali su cui il nuovo consiglio andrà a lavorare - oltre a riconfermare le attività già in essere come le rassegne enogastronomiche, la gestione del Parco del Livelet e degli uffici IAT - saranno la vicinanza con le singole Pro Loco, che verranno sostenute anche dal punto di vista amministrativo, e la promozione del territorio dal punto di vista turistico.

Il nuovo consiglio provinciale

Il nuovo Consiglio Provinciale è quindi composto da: Aliprandi Giuseppe (Sernaglia della Battaglia); Battistella Renzo (Tezze di Piave); Coppe Denis (Segusino); Dall'Acqua Graziano (Cimadolmo); Ferrari Celestino (Possagno); Frassetto Mario (Volpago del Montello); Furlan Rino (Resana); Gazzarin Lino (Tovena); Gottardi Tiziana (Colle Umberto); Lunardi Massimo (Zero Branco); Malgaretto Lorella (Treviso); Padoin Silvia (Pieve di Soligo); Pizzo Adelina (Mareno di Piave); Pozzebon Ivano (Vedelago); Rossetto Matteo (Vallonto di Fontanelle); Santolin Erica (Breda di Piave); Silvestrin Bruno (Portobuffolè); Tavian Mara (Sarmede); Tesser Enrico (Sant'Angelo Treviso).

Collegio dei Probiviri: Bortoluzzi Alessandro (Ogliano), Marconato Giles (Povegliano), Carniel Tiziano (San Biagio di Callalta).

Organo di Controllo: Moschetta Mattia

Il nuovo vicepresidente verrà invece eletto nella prima riunione di Consiglio.