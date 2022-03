ProjectMoon vende due start up al gruppo Teamsystem

TREVISO - Doppia exit per ProjectMoon, tech company trevigiana fondata da Francesco D'Avella nel 2017. Escono dal perimetro aziendale Storeden, il «gioiello» dell'incubatore di start up specializzata negli e-commerce in cloud. Nella stessa partita, ceduto anche il social e-commerce Blomming. Ad acquisire le due start up, TeamSystem, leader italiano nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti. Il gruppo fondato a Pesaro e con 40 anni di storia (fatturato nel 2020 a 459,3 milioni di euro) oggi conta su una rete di 550 strutture tra software partner e sedi dirette al servizio di oltre 1,7 milioni di clienti che operano sulle sue piattaforme digitali e in cloud.

Storeden e Blooming, a questo punto, proseguiranno la loro crescita dentro un nuovo perimetro aziendale, integrate nell'ecosistema di TeamSystem. Per ProjectMoon, azienda che ha sede nel nuovissimo headquarter di Villorba, nel Trevigiano, invece, inizia una nuova era, orientata allo sviluppo di un hub per l'innovazione che si pone come obiettivo valorizzare le cinque aziende che già oggi vedono la partecipazione nella proprietà di ProjectMoon. «Siamo orgogliosi di queste uscite - dice il ceo della holding, Francesco D'Avella - Senza investitori esterni siamo riusciti a realizzare uno dei migliori e-commerce in cloud a livello europeo e siamo lieti che adesso il suo sviluppo commerciale e gestionale sia affidato a TeamSystem. Adesso però il nostro obiettivo è accelerare sullo sviluppo delle altre start up con le quali abbiamo deciso di collaborare nell'ottica di valorizzare il tech made in Italy».