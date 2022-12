Pieve di Soligo. Sette profughi afghani trovati dentro un camion nello stabilimento Maia

PIEVE DI SOLIGO (TREVISO) - Sette profughi afghani arrivati in Italia dalla Serbia con un camion destinato allo stabilimento della Maia del gruppo Eurovo di Pieve di Soligo. Sono sette persone di circa 20 anni tra cui anche qualche minorenne, tutte in buona salute e risultati negativi al test del Covid che si sono introdotti in un camion telato contenente semi di girasole partito dalla Serbia. Un viaggio di almeno tre giorni partito, probabilmente e stando alle prime ricostruzioni, da una sosta del camion in Serbia. Un tempo di 10 ore di fermo nelle quali i sette afghani potrebbero essere saliti a bordo. Una volta arrivato a destinazione, il camion è stato aperto e dentro sono stati trovati i passeggeri. «Siamo costernati, è la prima volta che ci capita. Abbiamo prestato i primi soccorsi e chiamato i Carabinieri e il 118. E' un sollievo che stiano tutti bene», afferma Emiliano Di Lullo direttore marketing gruppo Eurovo. Immediato l'arrivo dei soccorsi e dei Carabinieri che hanno messo in atto i controlli di prassi a partire dal test anti Covid al quale tutti i profughi sono risultati negativi. Accompagnati in caserma per il riconoscimento, ora saranno accolti in delle strutture.