TREVISO - Addio a Paola Durigon. L'ex insegnante del Duca degli Abruzzi di Treviso è mancata a 62 anni. La pesante malattia che l'aveva colpita ha fatto il suo inesorabile corso. Nell'ultimo periodo era seguita dall'Advar. Nonostante il dolore, la famiglia tiene a ringraziare tutto il personale che le è stato accanto. Il Duca degli Abruzzi è in lutto. Qui la professoressa Durigon aveva insegnato filosofia e scienze umane. «Le rivolgiamo un affettuoso e sentito ricordo spiegano dalla scuola la perdita della nostra cara Paola molto ci addolora e molto ci insegna. Preziosa la sua curiosità intellettuale, sempre devoluta all'educazione dei giovani e all'incontro con i colleghi. Ammirevoli il coraggio, la tenacia e la dignità con cui fino in ultimo ha vissuto».

«Docente competente, energica, determinata continuano ha trasmesso con passione l'amore per la filosofia e le scienze umane, ma anche l'amore per la vita, ad allievi e colleghi. La salutiamo con le parole di Epicuro: il saggio non rifiuta la vita e non ha paura della morte, ma cerca di godere del tempo che ha». Paola Durigon lascia la mamma Pierina, la sorella Marialuisa e i fratelli Francesco e Daniele. Questa sera, alle 19, ci sarà il rosario nella chiesa di San Giuseppe. Il funerale verrà celebrato domani, alle 10.30, all'interno della stessa chiesa. Dopo la celebrazione, la professoressa Durigon riposerà nel cimitero di Monigo.