CASTELFRANCO - C'è molta riservatezza e poca voglia di parlare all'Istituto superioredove mercoledì mattina, durante lo svolgimento della prima prova degliun docente membro della commissione interna è stato raggiunto da carabinieri e sanitari del 118 per essere sottoposto a un. La sera prima era stato trasferito d'urgenza in ospedale per aver assunto une, prima di andare a scuola, il mattino successivo, aveva minacciatoNelle ore scorse non c'è stata alcuna comunicazione formale da parte della scuola che ha cercato di preservare i ragazzi, anche per non minare la loro concentrazione in un momento delicato come quello degli esami di Stato. «Ci hanno detto solo che non ci sarebbe stato» raccontano alcuni alunni dopo la seconda prova di ieri, «ma sappiamo cos'è successo, non si parla d'altro: speriamo solo che si rimetta al più presto.. Tutto ha avuto inizio martedì sera, quandodel Martini ha assunto in casa una dose massiccia di farmaci con l'intento di farsi del male. Inoltre era aggressivo e la moglie, preoccupata, ha chiamato i carabinieri. L'uomo è stato subito portato in ospedale per una lavanda gastrica. Poi però si è allontanato dagli ambulatori ed è tornato a casa. Mercoledì mattinaha avuto una reazione scomposta nei confronti della moglie, minacciandola pesantemente, ma si è poi comunque recato a scuola. Il sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon, dopo un confronto con le forze dell'ordine e il personale sanitario, ha deciso di agire preventivamente per evitare che il docente potesse compiere qualche gesto inatteso dovuto alle sue precarie condizioni psicologiche.È stato così prelevato dalle Martini dai carabinieri, era circa mezzogiorno, e ricoverato nel reparto psichiatria dell'ospedale, dove è stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio. Sulla vicenda rimane il massimo riserbo. Tra le poche voci di corridoio trapelate, il professore èall'interno del corpo docente e viene descritto come unmolto meticoloso e preciso. Pare comunque che avesse alcuni problemi familiari e che di recente avesse assunto un atteggiamento diverso, quasi come se disturbatoSono ancora incerti i tempi per le sue dimissioni dall'ospedale, ma l'istituto Martini riuscirà comunque a garantire la continuazione regolare degli esami di maturità.