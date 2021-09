Padre e figlio, 80 e 51 anni, a processo per stalking verso l'inquilina morosa

TREVISO - Un ottantenne residente nel Trevigiano è stato rinviato a giudizio, assieme al figlio di 51 anni, con l'accusa di stalking ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni per aver sottoposto a persecuzioni, offese e minacce una inquilina 30enne che, dopo la separazione dal marito, non sarebbe più stata in grado di versare l'affitto ai due, proprietari dell'abitazione in cui viveva.

Le azioni persecutorie da parte dei due imputati sarebbero continuate anche dopo lo sfratto per morosità, pure all'interno dell'esercizio pubblico in cui la donna lavora, al fine di costringerla a versare i canoni non pagati, inducendo però alla fine quest'ultima a presentare una denuncia