Processo aea vecia da tutto esaurito a Ponte Dante a Treviso: al rogo la Baronessa Monta in Gondoea Video

TREVISO - In tantissimi trevigiani e non, ieri sera 16 marzo, dalle 20.45 hanno preso parte al tradizionale rogo di metà quaresima a Ponte Dante, il "processo aea vecia" arrivato ormai alla sua 55esima edizione. L'evento organizzato dal gruppo folkloristico trevigiano si è aperto con il ricordo a Franco Crespan anima del rogo venuto a mancare nel 2021. Sul banco degli imputati c'era la Baronessa Monta in Gondoea difesa dall'avvocato Ildebrando "Imega" Ugone dea Corte de Paderno ma non sufficientemente da evitarle il rogo acceso, dopo la lettura del testamento, dai sommozzatori del gruppo di Treviso.

Video di Mattia Mocci, Nuove Tecniche